Vaccini e mazzette, imbarazzo in Puglia: il caso del capo della Protezione civile arrestato per corruzione

Arrestato in flagranza il dirigente della Regione Puglia e della Protezione Civile con delega ai vaccini anti Covid. Antonio Mario Lerario è stato preso dalla Guardia di Finanza di Bari dopo aver ricevuto una busta con 10.000 euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. A quanto si apprende dalla Procura, l’imprenditore ha in corso contratti di appalto per la somma di oltre 2 milioni di euro con la Protezione Civile regionale. Ora i pm chiederanno la convalida della misura cautelare e Lerario verrà interrogato gip. Il presidente della Regione Michele Emiliano ha diffuso una nota ieri sera, 23 dicembre, per commentare l’accaduto. Emiliano ha dichiarato di aver convocato una giunta straordinaria per eleggere un nuovo dirigente della Protezione Civile. Il ruolo spetterà, ad interim, a Nicola Lopane, già dirigente regionale della sezione Raccordo e Controlli. Ad aprile, la giunta di Emiliano aveva affiancato Lerario all’epidemiologo Pier Luigi Lopalco nella gestione logistica della campagna vaccinale. A novembre, poi, Lopalco si era dimesso da assessore alla Sanità parlando di «divergenze su scelte cruciali» con Emiliano.

Immagine di copertina: Ansa

