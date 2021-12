Milano, esplosione in un palazzo di uffici: grave la presunta attentatrice, trovate due taniche di benzina

La donna, 43 anni, è in gravi condizioni per ustioni su tutto il corpo. È stata trasportata, in codice rosso, in ospedale

Poco prima delle 5 di oggi, 25 dicembre, all’interno di un palazzo che è sede degli uffici delle assicurazioni Generali a Milano, in via Crespi, si è verificata un’esplosione. L’edificio in quel momento era vuoto, complici anche le festività natalizie, altrimenti le conseguenze potevano essere gravi. L’esplosione, stando alle prime informazioni, è avvenuta al piano -1 in un locale tecnico. Lo scoppio sarebbe di origine dolosa: la presunta attentatrice è stata già individuata, soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. La donna, 43 anni, di origine brasiliana, è in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo. L’edificio, invece, non ha riportato danni strutturali. Stando alle prime ipotesi, l’esplosione sarebbe stata causata da vapori di carburante e vicino alla donna sono state trovate due taniche di benzina.

Foto in evidenza: repertorio

Leggi anche: