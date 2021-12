Regno Unito, arrestato un 19enne armato: cercava di entrare nel castello di Windsor

Un 19enne armato è stato arrestato per essersi introdotto nei terreni del castello di Windsor, di proprietà della famiglia reale inglese. Secondo i media britannici, il giovane arrestato è originario di Southampton, ed è ora accusato di ingresso in un sito protetto e di possesso di arma offensiva. La Thames Valley Police ha reso noto che il 19enne non è entrato in nessuno degli edifici, e che i membri della Royal Family sono stati informati dell’accaduto. La regina Elisabetta, dopo avere cancellato il tradizionale viaggio natalizio presso la residenza di Sandrigham a causa dell’emergenza Covid, ha celebrato il Natale proprio nella residenza reale di Windsor. Nei giorni scorsi la Regina ha registrato il tradizionale discorso di Natale, trasmesso nel primo pomeriggio di oggi, 25 dicembre. Un discorso diverso dal solito, molto più personale e accorato, con il ricordo del marito, il principe Filippo, deceduto lo scorso aprile: «Il Natale può essere duro per chi ha perso i propri cari e soprattutto quest’anno capisco il motivo».

Foto in copertina: EPA/JOSHUA BRATT

