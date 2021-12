La corsa dei contagi: raddoppiano ogni due settimane, in aumento anche nelle regioni in zona bianca

In Italia i contagi raddoppiano ogni 13-14 giorni circa. È la nuova valutazione degli esperti, che hanno rilevato come nell’arco di tre settimane il tempo di raddoppio dei casi Covid-19 si sia praticamente dimezzato rispetto ai 30 giorni di prima. I siti CoviStat e CovidTrends, entrambi gestiti da fisici ed epidemiologi, hanno indicato che i casi di infezione Covid raddoppiano ogni 14 giorni con andamento esponenziale, mentre crescono in modo lineare i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Per quanto riguarda l’indice del contagio, il Covindex – l’indice analogo all’Rt elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, ma aggiornato di circa due settimane – è rilevato all’1,32 il 26 dicembre a livello nazionale, e superiore a 1 in tutte le regioni, ad eccezione della provincia autonoma di Trento e Bolzano, dove è pari a 0.86. Molte regioni, inoltre, si trovano con un indice di contagio superiore alla media nazionale, nonostante siano ancora in zona bianca. Ad esempio il Molise, con 2,02, l’Umbria con 1.76, la Toscana con 1,66, la Lombardia con 1,59 e la Puglia con 1,39.

Leggi anche: