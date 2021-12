Tangenti in Puglia, il video che mostra il passaggio della mazzetta all’ex dirigente della Protezione civile

Dopo le notizie ora spuntano anche le immagini che risalgono a quello scorso 23 dicembre e che mostrano chiaramente il passaggio di denaro dall’imprenditore Luca Leccese a Mario Antonio Lerario, ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia. Al centro delle immagini acquisite c’è la consegna di una tangente da 10.000 euro: per la procura di Bari è stato possibile procurarsi quei filmati grazie a una microspia piazzata dagli investigatori nella macchina di Lerario, che dopo quella intercettazione è stato arrestato in flagranza per corruzione e da quel giorno si trova in carcere. Intanto continuano le indagini della Procura sull’ospedale Covid nella Fiera del Levante.

