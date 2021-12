La Germania punta sulla pillola anti-Covid di Pfizer: pronto l’acquisto di 1 milione di dosi

La Germania è pronta a comprare 1 milione di dosi della pillola anti Covid di Pfizer. Il farmaco Paxlovid è «estremamente promettente» perché può aiutare le persone che rischiano di ammalarsi gravemente, ha detto il ministro della Salute Karl Lauterbach all’agenzia di stampa tedesca Dpa. In Germania le infezioni di Coronavirus causate dalla variante Omicron sono in rapido aumento. Stando agli ultimi dati, nel Paese sono 10.443 i casi di variante, in crescita del 43% rispetto al giorno precedente. Stando allo studio dell’azienda farmaceutica statunitense, il Paxlovid è efficace contro la nuova mutazione del Coronavirus. Le prime forniture della pillola anti Covid di Pfizer sono attese in Germania a gennaio. Lo scorso 16 dicembre, il farmaco ha ricevuto il via libera dell’Ema, e il suo utilizzo è riservato ai pazienti Covid adulti. Nel suo parere, l’agenzia si è espressa a supporto delle «autorità nazionali che potrebbero decidere preventivamente su un possibile uso del medicinale».

