Covid, in Francia superati i 200 mila casi in un giorno. Picco di contagi anche in Danimarca

Non si arresta la crescita dei contagi da Covid-19 in Francia. Dopo i 180 mila casi di ieri, 28 dicembre, nelle ultime 24 i contagi hanno superato quota 200 mila, un nuovo picco dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono state 208.000, ha annunciato il ministro della Salute francese Olivier Véran all’Assemblea Nazionale. Oggi è stato annunciato che i locali notturni, che già erano stati chiusi per un mese all’inizio di dicembre, non potranno riaprire per altre tre settimane. Lo stop doveva durare fino al 6 gennaio, ma una riapertura sembrava improbabile anche alla luce della decisione del governo di vietare dal 3 gennaio i concerti in piedi. Fino ad oggi, tuttavia, l’esecutivo non aveva mai confermato la proroga della chiusura delle discoteche. La misura riguarda 1.600 locali sul territorio nazionale. Un altro Paese europeo dove la crescita dei contagi continua a correre è la Danimarca, che ha il più alto tasso di infezione in rapporto alla popolazione. Il Paese registra oggi un nuovo record di contagi con 23.228 nelle ultime 24 ore. L’altissimo numero casi è dovuto anche all’enorme quantità di tamponi effettuati nei giorni successivi al Natale. Il tasso di positività resta infatti stabile.

