In Veneto nuovo picco: 8.666 nuovi contagi. Dati preoccupanti su ricoveri e quarantene

Segna un nuovo record il numero di contagi Covid in Veneto che nel nuovo bollettino regionale riporta 8.666 casi nelle ultime 24 ore. Sono 23 invece i decessi, che portano il totale delle vittime nella regione a 12.358. In netto aumento anche le persone in quarantena, cresciute di 4.485 per un totale di 80.456 soggetti attualmente in isolamento. Critici anche i numeri che arrivano dagli ospedali veneti, dove in area medica ci sono stati 126 nuovi ricoveri, con 1.290 posti letto occupati e 12 ingressi da ieri nelle terapie intensive, dove ora sono ricoverate 190 persone.

Leggi anche: