Sudafrica, incendio nella sede del Parlamento – Il video

Un incendio è divampato nella sede del Parlamento in Sudafrica nella mattina di oggi, 2 gennaio. I video che circolano sui social network mostrano le fiamme e una grande colonna di fumo levarsi dall’edificio, a Città del Capo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto. «Il tetto ha preso fuoco e anche l’edificio dell’Assemblea nazionale è in fiamme», ha detto un portavoce dei servizi di emergenza della città. «L’incendio non è sotto controllo e sono state segnalate crepe nei muri dell’edificio». Il complesso è composto da tre edifici: il più antico risale al 1884. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio.

