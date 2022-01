Da Alessandro Meluzzi a Francesca Donato, chi partecipa allo strano «Convegno scientifico» del Comitato 15 ottobre

Nella giornata di oggi, 3 gennaio 2021 presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma, si è tenuta la prima delle due giornate del convegno organizzato da Contiamoci e Coordinamento 15 ottobre, quest’ultimo diventato noto grazie alla complicità del portuale No Green pass di Trieste Stefano Puzzer. Il tema dell’evento? La presentazione di quelle che sarebbero, secondo gli organizzatori, le «prove medico-scientifiche per confutare la narrativa che ci impongono da circa 2 anni».

La prima diretta Facebook della giornata.

Secondo la scaletta definitiva, tra i relatori troviamo, oltre a personaggi come il sostenitore dell’omeopatia Paolo Bellavite, anche Alessandro Meluzzi e l’eurodeputata Francesca Donato, due volti noti ai quali si aggiungono il senatore Gianluigi Paragone e Lucio Malan. Una scaletta molto piena dove si sarebbe dovuto incastrare un confronto con i membri del Comitato Tecnico Scientifico: «siamo sicuri sarete curiosi di vedere se il CTS ha accettato l’invito», scrivevano nel post Facebook.

L’intervento di Meluzzi.

L’intervento di Alessandro Meluzzi, intitolato «Psicoinfo pandemia», dove afferma di non essere un complottista pur citando il classico riferimento a Bill Gates e i vaccini. A proposito degli interventi contro i vaccini anti Covid-19, ecco cosa ha dichiarato Meluzzi di fronte al pubblico di Roma: «Nessuno ha raccontato fin dall’inizio, e questo lo si impara al secondo… forse al terzo anno di medicina, adesso a microbiologia e a virologia, che non si è mai dato nella storia della farmacologia mondiale un vaccino efficace per virus a Rna». Considerando i virus a Rna, nella sezione «Malattie prevenibili con i vaccini» del sito del Ministero della Salute troviamo quello contro l’epatite A, causata da un virus a Rna. Tra questo genere di patogeno troviamo anche quello dell’ebola, per la quale la recente epidemia del 2021 è stata sconfitta anche grazie ai vaccini.

La seconda diretta Facebook della giornata.

Tra i protagonisti troviamo anche alcuni medici come Alberto Donzelli, già protagonista di un incontro al Senato in merito alla campagna vaccinale. L’obiettivo dell’evento risulta evidente, ossia la richiesta di revoca del Green pass e dell’obbligo vaccinale, così come la contrarietà a quelle pediatriche anti Covid-19. Come si apprende dai social, lo stesso Comitato sostiene che ad avvalorare le loro tesi ci siano «studi scientifici ufficialmente riconosciuti», nonostante l’evidenza di quanto le vaccinazioni abbiano permesso al mondo di affrontare il virus nel corso del 2021.

