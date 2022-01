Grane Covid anche in Ligue1, si allarga il focolaio nel Psg: anche Donnarumma positivo

In un comunicato ufficiale il Paris Saint Germain ha annunciato la positività al Covid-19 di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale si trova dunque costretto a iniziare dai box il suo 2022 e secondo quanto riportato dal club parigino, il giocatore, come previsto dal protocollo, si trova già in isolamento: «Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. I test effettuati da Juan Bernat ieri e oggi sono risultati negativi. Domani riprenderà gli allenamenti». Donnarumma, che aveva giocato ieri sera in Coppa di Francia contro il Vannes, si aggiunge dunque a Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Danilo Pereira nella lista dei giocatori del Paris Saint Germain che hanno contratto il virus negli ultimi giorni. Anche la Ligue 1, così come la Serie A, deve fare i conti con diversi casi di positività al Coronavirus, basti pensare che solamente quattro giorni fa, come riporta il Corriere dello Sport, l’Angers aveva comunicato la presenza di 19 giocatori positivi, chiedendo e ottenendo il rinvio della gara casalinga contro il Saint-Etienne in programma il 9 gennaio e valida per la ventesima giornata di campionato. A precedere l’Angers era stato il Bordeaux, con 21 assenti e la richiesta di rinvio della partita di Coppa contro il Brest e il Lione con 7 positivi e Paquetà che è invece rimasto bloccato a Dubai.

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: