Ecdc, tutta l’Italia è in rosso scuro tranne la Sardegna. In Europa solo la Romania ha zone verdi

La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Ecdc, restituisce la fotografia di un Europa quasi integralmente in zona rossa. Ad eccezione della Romania, unico Paese ad avere zone gialle e verdi nel suo territorio, il resto del continente appare travolto dai contagi di Coronavirus. Il rosso scuro – che indica un’incidenza superiore ai 500 contagi ogni 100 mila abitanti – è il colore prevalente. In Italia, la Sardegna è l’unica regione a essere rimasta in zona rosso chiaro. Anche alcuni territori della Germania, dei Paesi Scandinavi e dell’Europa centro-orientale, rientrano nella fascia di rischio rosso chiaro.

