Brasile, una roccia precipita sulle barche dei turisti: 7 morti e 32 feriti – Il video

Sette persone sono morte, 20 risultano disperse e 32 sono rimaste ferite in Brasile, dove la sommità di una rupe sopra un lago è crollata ed è precipitata nel bacino investendo alcune barche di turisti. L’incidente è avvenuto nel lago Furnas, nello Stato del Minas Gerais. Secondo un ufficiale di polizia almeno tre imbarcazioni sono state colpite dalla roccia, che potrebbe essersi staccata a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Un video circolato online mostra il momento in cui la roccia precipita mentre alcune persone che assistono alla scena gridano per cercare di avvertire gli occupanti delle barche sotto di loro. I sommozzatori stanno scandagliando le acque del lago alla ricerca dei dispersi. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha condiviso il video dell’incidente su Twitter, facendo sapere che anche la Marina militare è impiegata nelle operazioni di soccorso.

