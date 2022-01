Caso Djokovic, la famiglia va al contrattacco: conferenza stampa da Belgrado, ci sarà anche Novak

È attesa per la 14 la conferenza stampa dei famigliari di Novak Djokovic, rinviata di due ore considerando la situazione incerta fino all’ultimo dopo la vittoria in tribunale a Melbourne del tennista. All’appuntamento con la stampa ci sarà anche il numero uno del tennis mondiale, che potrebbe parlare per la prima volta dopo che il giudice ha riconosciuto la validità dei suoi documenti sulle regole anti Covid australiane. Dopo giorni di pugno duro da parte del governo australiano, la famiglia di Djokovic tornerà all’attacco delle autorità australiane, forti della sentenza del tribunale presieduto da Anthony Kelly che ha bocciato la decisione del governo australiano di cancellare il visto di Djokovic perché non avrebbe rispettato i criteri per l’ingresso nel Paese (lui non è vaccinato ma ha un’esenzione medica perché avrebbe già contratto il Covid). Nelle prossime ore, però, il governo potrà decidere di intervenire comunque sul tennista e decidere di espellerlo dal Paese per motivi di sicurezza. Altrimenti, Djokovic potrà regolarmente partecipare agli Australian Open in programma dal prossimo 17 gennaio.

