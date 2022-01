Gli avvocati di Djokovic: «Ha contratto il virus a dicembre, per questo ha ottenuto l’esenzione dal vaccino»

Il tennista serbo Novak Djokovic ha contratto il Coronavirus lo scorso 16 dicembre e per questo ha ottenuto l’esenzione dall’effettuare in vaccino per entrare in Australia. Questo scrivono i suoi avvocati nei documenti depositati in tribunale per il ricorso contro l’espulsione comminata al campione dal governo per un’irregolarità nella Visa. Secondo i legali il test positivo del campione risale allo scorso 16 dicembre. Giunto mercoledì scorso in Australia per disputare l’Australian Open, il tennista è stato arrestato e posto in isolamento in un albergo a Melbourne perché privo del certificato vaccinale. Nella stessa struttura si trova, per motivi analoghi, la tennista ceca Renata Voracova. Secondo i pubblicitari la scelta di Djokovic rischia di fargli perdere 50 milioni di dollari in sponsorizzazioni. Intanto il tennista ha chiesto di poter lasciare il Park Hotel di Melbourne, dove è agli arresti da mercoledì, per potersi allenare in vista dell’Australian Open. La richiesta è stata depositata dai legali del campione serbo al tribunale che lunedì prossimo deciderà se revocare l’annullamento del suo visto.

