Il ristoratore che caccia i carabinieri durante i controlli sul Green pass a Taggia – Il video

Un ristoratore di Taggia, cittadina dell’Imperiese, ha allontanato i carabinieri durante un ordinario controllo ordinario sul Green pass. L’intervento è stato ripreso e mandato in onda con una diretta su Facebook. «Dovreste saperlo voi quello che fate, le do le generalità, dovete controllare voi. Sto riprendendo? Certo, così se mi querela… io sto lavorando, voi mi state portando via del tempo», dice nel video. L’uomo in passato ha presentato ricorsi contro le ordinanze e i decreti in tema di sicurezza sanitaria. Stavolta ha deciso di opporsi al controllo all’interno del suo locale. «Ho fatto presente, con tanto di documenti, che non hanno titolo per richiedere il green pass – ha detto il ristoratore -. Ho anche detto che in giro ci stanno tanti ladri e di andare a prendere loro. Molti clienti volevano entrare e se ne sono andati, sporgerò denuncia e qualcuno dovrà risponderne». Alla fine i militari hanno chiesto i dati ai titolari della paninoteca. Rischiano una denuncia, oltre al verbale.

