L’altro David Sassoli, quel memorabile finale di Tg, e la “Ola” con Fiorello (e Mike Bongiorno) – Il video

La notizia della morte di David Sassoli è arrivata nella notte, dopo una serie di complicazioni dovute a una disfuzione del sistema immunitario. Da quel momento sui social, dai giornalisti e dai colleghi politici continuano ad arrivare decine di ricordi, video e immagini che ripercorrono tutti gli aspetti della sua vita. Fra i video più straordinari della sulla carriera c’è questo, uno spezzone tratto dal Tg1 del 19 novembre del 2006. Qui Sassoli era alla conduzione del Tg1 e si era collegato con Fiorello e Marco Baldini che di lì a brevi sarebbe andati in onda con Viva la Radio in formato tv. Un collegamento in cui a un certo punto irrompe anche Mike Bongiorno. Qui Fiorello chiede a Sassoli di uscire dal suo ruolo di conduttore e fare «la prima Ola televisiva». Sassoli accetta e lo sketch si conclude con Bongiorno che urla «Allegria!».

