«Salva tuo figlio, il governo mente»: le scritte No vax sull’hub vaccinale (appena inaugurato) di Montecatini

«Salva tuo figlio, il governo mente». Queste alcune delle frasi comparse sulle mura del nuovo hub vaccinale di Montecatini dopo poche ore dalla sua inaugurazione. «Green pass = Nazismo» si legge su altri lati della struttura, «No vax per libertà e diritti», «Il vaccino uccide». Il nuovo centro vaccinale toscano è stato aperto nei pressi dell’ippodromo Sesana di Montecatini Terme e solo nella mattinata di ieri, 15 gennaio, era stato inaugurato con una cerimonia alla presenza del presidente di Regione Eugenio Giani, dei sindaci della Valdinievole e dei vertici di Snaitech, la società proprietaria dell’impianto. Durante la notte l’atto vandalico di matrice No vax ha imbrattato i muri con frasi contro la campagna vaccinale anti Covid del governo. Il servizio di immunizzazione sarà in grado di garantire fino a 900 vaccinazioni al giorno, dal lunedì al sabato. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno già cominciato a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto.

