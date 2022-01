Paura nella movida a Milano, un vigile in borghese spara un colpo di avvertimento: accerchiato e pestato – Il video

Il video di pochi secondi circolato sul web e diffuso da Welcome to Favelas descrive i primi secondi della lotta tra il vigile urbano e il branco. Secondo il racconto del 61enne i giovani alla fine sarebbero riusciti a strappargli l’arma per poi gettarla sotto un’auto in sosta prima di picchiarlo e fuggire

Sono quasi le 2 di notte a Milano quando nel pieno della movida dei Navigli, tra viale Coni Zugna all’angolo con via Fra Pacioli, la pattuglia di due agenti in borghese interviene per accertamenti su alcuni vandalismi segnalati in zona. È la sera tra venerdì e sabato, un giovane si posiziona davanti la macchina civetta portando l’agente 61enne a scendere dalla vettura e a qualificarsi. Negli stessi secondi un gruppo di ragazzi arriva e circonda il vigile che intanto aveva tirato fuori la pistola. Il racconto dei protagonisti viene confermato da un video di 25 secondi diffuso per primo sul web da Welcome to favelas e che mostra l’agente attorniato dal gruppo di giovani. Uno, alle spalle, gli sfila dalla testa un berretto di lana e lui per reazione esplode un colpo in aria nel tentativo di allontanarli.

«Guardate che è carica deficienti», urla il 61enne affrontato da un primo ragazzo accanto alla porta della vettura di servizio mentre lui cerca di immobilizzargli il braccio. Gli altri lo circondano, gridano «togli la pistola». Alcuni parlano tedesco e urlano «polizei». Uno dei ragazzi riesce a impugnare l’arma per la canna, mentre gli altri tirano calci e strattonano l’agente. A quel punto dalla pistola parte un colpo che finisce sull’asfalto. Il video si interrompe ma secondo il racconto del vigile i giovani sarebbero riusciti a strappargli l’arma per poi gettarla sotto un’auto in sosta prima di picchiarlo e fuggire. L’aggressione è avvenuta mentre il secondo collega rimasto a bordo dava l’allarme alla centrale. Secondo la ricostruzione le pattuglie sarebbero arrivate solo dopo alcuni minuti. Mentre l’agente è finito in ospedale, sul caso è stata avviata un’indagine della polizia locale.

Leggi anche: