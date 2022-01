Roma, il Pd vince le elezioni suppletive: il successore di Gualtieri alla Camera sarà Cecilia D’Elia

Cinque candidati per un seggio alla Camera dei deputati. Al collegio Lazio 1-01 si sono tenute le elezioni suppletive per riempire il posto lasciato da Roberto Gualtieri, diventato il 21 ottobre sindaco di Roma. La sfida era fra cinque candidati: Cecilia D’Elia del Pd per il centrosinistra, Beatrice Gamberini per Potere al Popolo, Simonetta Matone della Lega per il centrodestra, Valerio Casini di Italia Viva e Lorenzo Vanni candidato civico. A vincere è stata la candidata del Pd, Cecilia D’Elia. Bassa l’affluenza. Alle 19 aveva votato solo il 9,58 per cento dei circa 185 mila elettori che ne avevano diritto. Secondo i dati di YouTrend alla chiusura dei seggi l’affluenza è arrivata all’11,3 per cento, alle suppletive del 1° marzo 2020 invece era arrivata al 17,7 per cento. Allora Roberto Gualtieri si era candidato per prendere il posto di Paolo Gentiloni, diventato Commissario europeo per gli Affari economici e monetari.

