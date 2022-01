Suppletive a Roma, alle 12 affluenza al 3%. Domenica mattina ai seggi solo i big del Pd

È del 3,18% la percentuale di chi ha votato alle suppletive di Roma quando sono le ore 12. Alla stessa ora, alle precedenti elezioni dello stesso collegio del marzo 2020, era andato a esprimere la propria preferenza alle urne il 5,83% del corpo elettorale. In calo dunque l’affluenza. Sono circa 185mila gli elettori chiamati al voto nel collegio di Roma Trionfale e in diversi quartieri della città, dal centro storico al Flaminio passando per Trastevere. Su questi aventi diritto hanno votato, per il momento, 5.897 elettori. Su Twitter e Facebook girano alcuni post di politici che annunciano di avere già votato durante la mattina di questa domenica, 16 gennaio. Il segretario Pd, Enrico Letta, fotografa e condivide il tabellone con i candidati, oltre l’avviso del Comune di Roma affisso alle pareti della scuola che ospita il seggio. Il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni – premier tra dicembre 2016 e giugno 2018 ed esponente di spicco del Pd – si fa immortalare nel momento in cui inserisce la sua scheda nell’urna. Foto di rito anche per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Le suppletive dovranno eleggere alla Camera il successore dell’attuale sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. La sfida è tra cinque i candidati: Cecilia D’Elia del Pd per il centrosinistra, Beatrice Gamberini per Potere al Popolo, Simonetta Matone della Lega per il centrodestra, Valerio Casini di Italia Viva con l’appoggio di Azione e Lorenzo Vanni candidato civico.

