Nella seconda stagione di LOL con Corrado Guzzanti anche Maccio Capatonda e Diana Del Bufalo: quando arrivano i primi due episodi

La prima edizione di Lol, chi ride è fuori è stata una rivelazione. Forse per l’originalità dell’idea, forse perché da tempo mancava un programma comico o forse perché è stato un format facile da riprendere anche in altri ambienti. Da segnalare una versione fatta su Twitch con protagonisti molti streamer della piattaforma e con giudice lo stesso Fedez. Ora Amazon si prepara al bis. Il 24 febbraio arriverà su Prime Video la seconda edizione del programma e i nomi dei concorrenti sono già stati svelati: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Per i giudici invece è stato confermato Fedez, questa volta però sarà affiancato da Frank Matano che nella prima stagione era tra i concorrenti. I primi due episodi saranno già disponibili dal 24 febbraio mentre gli ultimi due dal 3 marzo. In palio 100 mila euro da devolvere a un ente benefico che verrà deciso dal vincitore. La prima edizione è stata vinta da Ciro Priello, uno dei volti del collettivo The Jackal. La produzione è affidata sempre a Endemol Shine Italy. In un eccesso di zelo nel comunicato stampa dell’edizione viene spiegato che la serie sarà distribuita in 240 Paesi e territori del mondo, calcolo minuzioso contando che il numero di Stati riconosciuti del mondo si ferma a 195 e arrivano a 208 inserendo anche quelli non riconosciuti.

