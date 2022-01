La Russia pronta a invadere l’Ucraina? L’annuncio di Biden (che poi fa marcia indietro)

Il presidente americano prima usa toni durissimi contro la Russia, poi sembra fare dietrofront: gli americani interverranno solo in caso di invasione su larga scala (non di piccola incursione in Ucraina). Ecco cosa sta succedendo

Il clima è incandescente. Il presidente americano Joe Biden, in un primo momento, aveva parlato di «una risposta dura e unitaria degli Stati Uniti e dei suoi alleati» nel caso in cui la Russia avesse varcato il confine dell’Ucraina. Poi, invece, ha fatto un parziale dietrofront, ammorbidendo i toni. La risposta ci sarà ma solo a determinate condizioni, «dipenderà da cosa farà la Russia». Parole che non sono piaciute all’Ucraina che ha detto di essere «scioccata» dalle parole di Joe Biden, come riporta Cnn citando funzionari di Kiev che avrebbero letto nelle affermazioni del presidente americano un via libera a Putin a invadere il Paese. In altre parole, Biden ha svelato una volta per tutte la vera posizione degli Usa sulla crisi tra Russia e Ucraina. In caso di piccola incursione in Ucraina da parte dei russi la risposta degli americani non sarebbe affatto automatica. È come se gli Usa fossero pronti ad accettare, quasi a tollerare, una piccola incursione oltre il confine mentre solo un’invasione su larga scala comporterebbe una durissima reazione degli americani.

Cosa sta succedendo

Una politica un po’ più soft, quella di Biden, rispetto a quanto annunciato in un primo momento quando i toni erano decisamente più perentori: «Putin non ha mai visto le sanzioni che ho promesso io se si muoverà. Non credo che lui sia nelle condizioni migliori per dominare il mondo. Se faranno ciò di cui sono capaci con le forze ammassate al confine, finirà per essere un disastro per la Russia», aveva detto. Ora, con migliaia di soldati che si trovano ammassati al confine con l’Ucraina, il momento dell’invasione, o incursione che dir si voglia, potrebbe essere vicina. Una situazione che, senza troppi giri di parole, rischia di andare «fuori controllo». Intanto dal portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, arriva un monito forte e chiaro all’Occidente: «La smetta di sostenere la militarizzazione dell’Ucraina attirandola nella Nato».

