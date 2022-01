Negozi e attività senza Green pass, le Faq del Governo: nessun limite d’acquisto nei supermercati per chi è senza vaccino – La tabella

Dal 1° febbraio chi non sarà in possesso del Super Green pass né del Green pass “base” (ottenibile con tampone negativo) potrà entrare nei supermercati e acquistare qualsiasi articolo in vendita, non solo beni di prima necessità. È una precisazione contenuta nelle Faq del governo relative al Dpcm sulle attività essenziali, in cui è stata stilata la lista delle attività commerciali in cui si potrà continuare ad accedere senza essere né vaccinati né presentare la certificazione di un test anti-Covid negativo. Nella precisazione del Governo Draghi viene infatti specificato che «l’accesso ai predetti esercizi commerciali (supermercati, negozi di alimentari, ndr) consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal Dpcm». Per ritirare la pensione agli sportelli delle Poste o dei diversi istituti bancari sarà invece necessario presentare il Super Green pass, anche alla luce dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

