Covid, alle 15 la Cabina di regia e il Cdm sulle nuove misure. Il Pd: «Chiederemo l’obbligo vaccinale»

Il governo studia nuove misure per frenare l’aumento dei contagi da Coronavirus. Il premier Mario Draghi ha convocato alle 15 di oggi, 5 gennaio, la cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi, per confrontarsi sui prossimi passi necessari alla gestione della nuova ondata. Più tardi nel pomeriggio, poi, i ministri si incontreranno in un Cdm. Intanto, nelle ore che precedono i vertici, il Partito democratico ha fatto sapere di volere tornare a proporre l’obbligo vaccinale «come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». Proprio l’obbligo è uno dei temi caldi sul tavolo del governo, che per il momento sembra orientato a discuterne almeno per over 60 e i soggetti più fragili. Fonti del Nazareno hanno ribadito come, a parer loro, l’imposizione sia «l’unico modo per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni». Altro argomento caldo è quello di estendere il Super Green pass ai luoghi di lavoro, che però non trova d’accordo la Lega e il Movimento 5 Stelle. Altri dossier in discussione sono quelli delle regole per la Didattica a distanza a scuola e la circolare per lo smart working nella Pubblica amministrazione.

Immagine di copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI

