Super Green pass per tutti i lavoratori, la Lega si oppone: stop alla stretta in cabina di regia, slitta il Cdm

Cambiano le regole della quarantena, ma cambiano anche quelle da rispettare per accedere ai luoghi di lavoro. La giornata del 29 dicembre ha visto una lunga serie di riunioni, che culmineranno nel Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigi alle 18.30 e slittato alle 19.30. Durante la cabina di regia, infatti, la Lega ha espresso perplessità sull’obbligo di Super green pass esteso a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Durante la riunione il ministro dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, avrebbe sottolineato che l’estensione diventerebbe una sorta di «obbligo vaccinale» per i lavoratori e dunque, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di eventuali conseguenze da vaccino anti-Covid, oltre a elencare i «fragili» esenti dall’obbligo. L’obiettivo del governo è quello di arginare l’ondata di contagi della variante Omicron e, al tempo stesso, di non paralizzare le attività produttive del Paese, sta portando a un doppio intervento. Se da un lato si riducono i tempi dell’isolamento per non chiudere in casa troppa forza lavoro e si equiparano, attraverso le ordinanze regionali, i risultati dei tamponi antigenici – meno affidabili – a quelli molecolari -, dall’altro il Consiglio dei ministri dovrà valutare l’estensione del Super Green pass sui luoghi di lavoro. Una misura richiesta con forza dai governatori, riunitisi nella Conferenza delle Regioni questa mattina. Successivamente, è toccato al Comitato tecnico scientifico vagliare le opzioni per porre rimedio alla recrudescenza dei contagi Covid e al rischio di immobilizzare il Paese in una ragnatela di quarantene e attese per i tamponi.

