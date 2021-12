Terminata la cabina di regia: niente quarantena per i vaccinati con la terza dose o con la seconda da meno di 4 mesi

Per chi ha ricevuto la seconda dose da più di 4 mesi è prevista la riduzione della quarantena a 5 giorni. Restano invariate le regole per i non vaccinati

Il governo va verso l’eliminazione della quarantena per tutti i vaccinati con terza dose di vaccino anti Covid. Salta l’obbligo di isolarsi dopo un contatto con un positivo anche per chi ha ricevuto la seconda dose da meno di 4 mesi. Questo l’orientamento emerso al termine della cabina di regia di oggi, 29 dicembre. Alle persone escluse dalla quarantena sarà richiesto al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’esito negativo di un tampone. Per chi è vaccinato con seconda dose da più di 4 mesi la quarantena scende a 5 giorni. Per i non vaccinati continueranno a valere le regole attuali (quarantena di 10 giorni). Alla cabina di regia hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti e Mariastella Gelmini, oltre al coordinatore del Cts Franco Locatelli e al presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. Alle 19.30 è previsto il Consiglio dei ministri. Il governo di fatto è pronto ad accogliere la richiesta della Conferenza delle Regioni.

La proposta del Cts

Oggi si è tenuta anche la riunione del Comitato tecnico scientifico, durata oltre quattro ore – dalle 11 alle 15.30 -, che ha elaborato la sua posizione sulle nuove regole della quarantena per gli immunizzati. L’orientamento dei tecnici era quello di escludere dalla quarantena i vaccinati con dose booster entrati a contatto con un positivo soltanto se impiegati nei servizi essenziali. Queste persone sarebbero state obbligate a indossare la mascherina Ffp2 per una settimana a partire dal contatto stretto con un positivo. Mentre si concludeva l’incontro del Cts, il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha detto che è necessario «andare per gradi. È ragionevole pensare a un passaggio intermedio, con una prima riduzione, in attesa di avere dati più solidi sul comportamento della variante Omicron». Il suo omologo, il sottosegretario Andrea Costa, ha detto di condividere la posizione espressa dalle Regioni, ovvero «esenzione della quarantena per tutti quelli che hanno ricevuto il booster».

