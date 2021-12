Le Regioni tengono il punto: «Basta quarantena e tamponi per i vaccinati: basta l’autovigilanza»

Continua il pressing dei presidenti delle Regioni italiane per scongiurare l’effetto paralisi da picco di contagi da Coronavirus. La Conferenza che riunisce gli enti territoriali è stata convocata in sessione straordinaria nella mattinata di oggi, 29 dicembre. La proposta che i governatori hanno deciso di portare all’attenzione dell’esecutivo è quella di azzerare la quarantena per chi è vaccinato con tre dosi ed entra in contatto con un positivo. In questi casi, poi, le Regioni chiedono che il tampone sia effettuato solo ai contatti stretti che sviluppano sintomi. Le conclusioni della riunione straordinaria saranno inviate in un breve documento al Cts.

Nell’incontro, inoltre, sarebbe emerso un certo entusiasmo per l’ordinanza che la Toscana ha emanato ieri – seguita nella scelta da Emilia-Romagna -, e già in vigore in Umbria da qualche giorno. Ovvero, alleggerire la pressione sui laboratori che effettuano tamponi molecolari eliminando l’obbligo di controprova nel caso in cui un individuo risulti positivo all’antigenico: in questo caso, sarà sufficiente l’evidenza del test rapido per far scattare l’isolamento. Nelle prossime ore, è previsto anche un momento di confronto, in videocall, tra i presidenti di regione e i membri del governo Draghi.

Nel pomeriggio l’esecutivo dovrebbe annunciare delle modifiche alle regole attuali per la quarantena, diminuendo il numero di giorni di isolamento per chi ha completato il ciclo vaccinale. «Non possiamo paralizzare l’Italia», ha scritto in un post su Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti, facendo eco a quanto detto da lui stesso e da altri presidenti nei giorni scorsi. Anche Attilio Fontana (Lombardia), Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) e Luca Zaia (Veneto) hanno chiesto insistentemente di frenare la corsa ai tamponi e abbandonare, di fatto, un tracciamento completo dell’epidemia in Italia per non fermare l’economia. «Treni cancellati per mancanza di personale, 21 mila liguri costretti a casa», ha scritto ancora Toti. «Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi».

Immagine di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

Leggi anche: