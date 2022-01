Draghi firma il nuovo Dpcm sulle attività essenziali: dove si potrà entrare senza Green pass dal 1° febbraio

È arrivata la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi sull’atteso Dpcm legato al decreto Covid del 5 gennaio con la lista delle attività considerate essenziali accessibili senza Green pass base. Nell’elenco dei negozi in cui sarà possibile entrare dal 1 febbraio anche in assenza di un tampone negativo o delle vaccinazioni anti Covid non compaiono i tabaccai e le edicole, su cui nel governo si è a lungo dibattuto nelle ultime ore. Salta all’ultimo anche l’esenzione dal Green pass per poter ritirare la pensione negli uffici postali. Nella bozza finora circolata, la norma considerava tra le «esigenze essenziali e primarie» anche quelle «indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito». Quindi per ogni tipo di servizio richiesto negli uffici postali sarà indispensabile esibire il certificato verde. Nei luoghi in cui sono in vendita comunque altri prodotti non essenziali, come i centri commerciali in cui ci sono negozi di abbigliamento, per esempio, oltre che i supermercati, saranno effettuati controlli a campione. Resterà quindi obbligatorio esibire il certificato verde in attività come librerie o negozi di giocattoli, lavanderie, cartolerie e ferramenta, che nel primo lockdown erano state considerate attività essenziali ed erano perciò rimaste aperte. L’elenco delle attività previste dal nuovo Dpcm comprende:

supermercati

negozi di alimentari

farmacie

parafarmacie

sanitarie

ottici

negozi che vendono carburanti e prodotti per il riscaldamento

negozi per animali

uffici giudiziari

uffici di pubblica sicurezza per presentare denunce (commissariati, caserme dei carabinieri, uffici di polizia municipale…)

