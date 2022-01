Quirinale, si voterà davvero nel parcheggio della Camera. Dal governo un permesso speciale per i grandi elettori positivi – Le foto

Il Consiglio dei ministri ha deciso: i grandi elettori positivi potranno votare per il presidente della Repubblica. Con un decreto legge votato all’unanimità anche chi è risultato positivo al Coronavirus potrà uscire dal suo domicilio e andare a depositare il suo voto. Fino a ieri il numero totale di elettori in quarantena era 35: 26 deputati e 9 senatori. Sembra che alla fine la linea per cui si è deciso è quella proposta dal presidente della Camera Roberto Fico: un seggio drive-in allestito nel parcheggio della Camera in cui i positivi potranno depositare il loro voto in occasione della votazione. Fonti parlamentari, riportate da Il Sole 24 Ore, aveva chiarito che questa operazione non sarebbe stata complessa da imbastire: «Per allestire il seggio la Camera non ha bisogno di una legge. Ora il Governo deve capire se le norme vigenti bastano o vanno adeguate per consentire ai grandi elettori la possibilità per arrivare al seggio». Soddisfazione di Italia Viva: «Era una questione fondamentale di diritto in vista del voto per il Presidente della Repubblica che Italia Viva ha rimarcato con forza».

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il seggio «drive in» in allestimento nel parcheggio delle Camera

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il «drive in» in fase di allestimento permetterà ai grandi elettori positivi di partecipare all’elezione del presidente della Repubblica

