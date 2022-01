No Green pass, piccoli presidi a Milano, Roma e Napoli. In Europa continuano i cortei – Le immagini

Altro sabato di protesta contro il Green pass in Italia e in Europa. A Milano, c’è stato un presidio costituito anche da esponenti No Vax all’Arco della Pace, a partire dalle 15 fino alle 18. L’iniziativa – alla quale, secondo la Questura, avrebbero preso parte circa 250 persone – è stata organizzata da «Ancora Italia, per la sovranità democratica». Non ci sono state tensioni. La manifestazione si è svolta, come di consueto, con lo slogan: «Uniti contro la dittatura sanitaria».

Roma e Napoli

Un momento della manifestazione No green pass in piazza di Porta San Giovanni, Roma, 22 gennaio 2022. ANSA/ANGELO CARCONI

A Roma, invece, erano poche decine le persone che hanno partecipato a un sit-in pacifico di protesta contro la certificazione verde. La manifestazione si è tenuta nei giardini pubblici a poca distanza da porta San Giovanni. Sono stati esposti alcuni striscioni e su uno compariva la scritta: «No Green pass. Disertiamo la guerra del capitale. No allo stato di emergenza».

Per quanto riguarda Napoli, secondo le agenzie di stampa sarebbero poco più di una trentina i manifestanti del coordinamento di «Napoli del movimento No Green pass», ritrovatosi in piazza Dante. I manifestanti hanno anche affisso anche alcuni striscioni e manifesti.

Manifestazioni in Europa

Più grandi invece le proteste in corso nelle altre città europee contro i pass vaccinali e le misure proposte dai vari governi. A essere coinvolte sono state le piazze di Helsinki, Londra, Glasgow e Bilbao.

