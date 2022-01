Libano, l’ex primo ministro Hariri: «Lascio la politica, queste elezioni vanno boicottate»

Hariri ha invitato il suo partito, il Movimento per il futuro, a non presentarsi alle elezioni previste a maggio

L’ex primo ministro libanese Saad Al-Hariri ha annunciato oggi di volersi ritirare dalla vita politica. Hariri ha detto che non intende candidarsi nemmeno alle prossime elezioni legislative, previste a maggio, invitando il suo partito, il Movimento per il futuro, a fare lo stesso. «Continueremo a servire il nostro popolo, ma la nostra decisione è di sospendere qualsiasi ruolo nel potere, nella politica e nel parlamento», ha detto Hariri in un discorso in diretta tv, secondo quanto riportato da Arab News. Hariri, 51 anni, ha guidato il governo libanese dal 2009 al 2011 e dal 2016 al 2019. Il padre, l’ex primo ministro Rafiq Hariri, fu assassinato a Beirut nel 2005.

