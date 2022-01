Berrettini, altra maratona vincente: è in semifinale agli Australian Open, ora la super sfida con Nadal

Matteo Berrettini vola in semifinale agli Australian Open. Il tennista italiano, numero 7 del ranking mondiale, ha sconfitto ai quarti di finale il francese Gael Monfils. Vittoria sofferta per Berrettini, che dopo avere conquistato i primi due set ha ceduto i successivi parziali al francese. Nel quinto e decisivo set, il romano è tornato ad alzare il livello, chiudendo con il punteggio finale di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Un’altra maratona vincente dopo quella contro il talento spagnolo Carlos Alcaraz. Ad attendere il numero 7 del mondo in semifinale c’è Rafael Nadal, che ha sconfitto – sempre in cinque set – il canadese Denis Shapovalov, protagonista nel corso del match di un acceso diverbio con l’arbitro. Domani sarà il turno di un altro italiano, Jannik Sinner, che sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas per provare a raggiungere Berrettini in semifinale.

