DiMartedì, Pierpaolo Sileri contro i No vax: «Avranno vita difficile». La reazione sui social: «In galera» – Il video

Pierpaolo Sileri contro i No vax. «Per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile perché chi non rispetta le regole è pericoloso», dice il sottosegretario alla Salute durante DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris.

Ma il tweet di La7 con l’estratto dell’intervista scatena una vera e propria shitstorm nei confronti del politico M5s: «Tipico da un comunista ripulito che però non riesce controllare la sue indole … quando inizieranno i processi, perché questa narrazione crollerà, ci sarà da ridere per questo piccolo personaggio», scrive un utente. «Ma vergognati Sileri. Uno stato degno non si propone di “rendere la vita difficile” ai suoi cittadini, uno stato degno fa delle regole e le fa rispettare, punto», risponde un altro.

C’è chi è indignato a prescindere dal vaccino: «Penoso, davvero non si vergogna? Da vaccinata con 3 dosi le dico che sono veramente disgustata dalle sue parole. I novax non sono una categoria omogenea di criminali/reazionari ci sono anche tante persone, spesso con patologie, che temono di peggiorare la loro situazione». E chi va all’attacco con gli insulti: «Una merda d’uomo. Poi non rompa le palle, non faccia la vittima, se qualche esagitato lo dovesse minacciare. Voi state soltanto colpevolizzando una piccola minoranza, che già non può fare nulla, per nascondere le vostre responsabilità».

