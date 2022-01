Veneto, in calo i contagi e le vittime. Ma i ricoveri tornano a salire – I dati

Diminuiscono di alcune migliaia i contagi di Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino regionale, nella Regione sono stati registrati 19.820 nuovi casi, contro i 24.312 di ieri 25 gennaio. Salgono così a 1.083.850 i contagi complessivi in Veneto dall’inizio della pandemia. In calo anche il dato delle vittime, 36 nell’ultimo giorno, contro i 53 registrate martedì. In totale i morti di Covid nella regione sono stati 13.044. Aumentano intanto i ricoveri in area medica, con 24 pazienti in più per un totale di 1.854 posti letto occupati. In discesa invece di 5 i ricoveri in terapia intensiva, dove ora sono ricoverate 189 persone.

