Bill Gates produce armi biologiche per il Pentagono da 15 anni? La teoria del complotto tratta da un film

Circola un video dove Bill Gates starebbe presentando al Pentagono, il 13 aprile 2005, un vaccino capace di danneggiare il cervello umano. Nel testo che accompagna il video, gli utenti sostengono che si faccia riferimento al Coronavirus MERS (sindrome respiratoria del Medio Oriente) e che Bill Gates avrebbe prodotto armi biologiche per il Pentagono da almeno 15 anni. Insomma, secondo gli utenti sarebbe la prova che questa attuale pandemia Covid-19 potrebbe essere opera addirittura del Pentagono, ma quello nel video non era Bill Gates e si tratta di una teoria del complotto tratta da un film (stoppato per mancanza di fondi).

Il video circola dal 2011 e all’epoca non veniva nominato Bill Gates.

Il video riporta delle immagini attribuite al 2005, ma vengono proposti materiali del 2010 e strumenti del 2008.

Il video è parte di un film di fantascienza chiamato FunVax dove si parlava di un Gene di Dio contro il fondamentalismo religioso in Medio Oriente.

Ecco uno dei post, pubblicato il 19 gennaio 2022 dalla pagina Facebook Il Riformatore, che riporta il video accompagnato dal seguente testo:

ILRINFORMATORE VIDEO DEL PENTAGONO USA DEL 2005 13/04/2005 Bill #Gates propone un “vaccino” che danneggia il #cervello, più efficace nei mediorientali rendendoli a suo dire “normali”. L’area di azione lobotomizzante è quella raffigurata in basso più grande. DOVREBBE TRATTARSI DEL #VIRUS #SARS #MERS DISPERSO NEL 2012 LINK BILL GATES PRODUCE ARMI BIOLOGICHE PER IL PENTAGONO AMERICANO DA ALMENO 15 ANNI! CREDETE ANCORA CHE VOGLIA IL BENE DEGLI ITALIANI E DEL MONDO!! QUESTO E’ UN ATTACCO BIOLOGICO SU LARGA SCALA E VERRETE TUTTI LOBOTOMIZZATI! IMBECILLI! ECCO PERCHE’ TANTA GENTE NON RAGIONA BENE VOGLIONO VACCINARCI PER RIDURRE LA POPOLAZIONE MONDIALE E RENDERCI PIU’ MANSUETI E CONTROLLABILI! E’ UN PROGETTO DEL PENTAGONO AMERICANO DEL 2005!!! FATE GIRARE! ALTRI LINK: ROMA JEAN PAUL VANOLI 11/09/2017 ROMA CAMERA DEI DEPUTATI, ANALISI SCIOCCANTI DI 4 VACCINI #VACCINI #PENTAGONO ISCRIVITI A LIBERAESPRESSIONE

Il testo è opera del canale complottista e antisemita LiberaEspressione (ne parliamo qui, qui e qui). Il video, infatti, riporta il watermark del canale.

Bill Gates?

Osserviamo un fotogramma tratto da un altro video associato a quello diffuso online, dove l’uomo ripreso non sembra assomigliare molto a Bill Gates (qui una foto dell’aprile 2005).

Il video del 2011

Il video è sgranato, ma è possibile recuperare una versione più definita, pubblicata nel giugno 2011 nel canale Youtube JoeyLambardi con il titolo «FunVax Lecture at the Pentagon – Must See to Believe!». Non si fa alcun riferimento a Bill Gates, neanche nella descrizione:

This is a lecture by an unidentified scientist given to DoD officials inside the Pentagon. It is dated 4-13-05 – about a year after the “God Gene” was first discovered. The scientist describes a plan to alter the “God Gene” in the Middle Easter Population in order to end the turmoil in that region. I acquired the video through an unknown source and from my knowledge, connections and experience as part of a unit called combat camera, I have verified it to be authentic.

Su Metabunk.org, in un thread del dicembre 2011, vengono evidenziate le falle del video a partire dalle immagini ritratte nello schermo della sala: riguardano un articolo del 2010 pubblicato su Neurology.org dal titolo «A case of confusion and bilateral temporal lesions in a young woman».

L’immagine del cervello usata nel video è la stessa presente nell’articolo scientifico, ma modificata appositamente per la presentazione. Ecco le immagini a confronto:

Il video, di conseguenza, non può essere del 2005 in quanto l’articolo scientifico risulta pubblicato diversi anni dopo.

Il proiettore del 2008

Un altro elemento particolare è quello del proiettore che, secondo alcuni commenti nel video, potrebbe essere un Epson PowerLite 6110i realizzato e prodotto nel 2008. Questo smentirebbe la data attribuita al video, ossia quella del 2005.

Il film e il marketing

La stessa immagine modificata del cervello è presente in alcune magliette pubblicizzate nel sito Kickstarter.com, dove vengono raccolte le donazioni per la realizzazione di un film intitolato FunVax ideato da Ryan Harper. Non riuscì in ogni caso a concludere l’opera per mancanza di fondi.

Nello stesso sito di raccolta fondi è presente un video dove vengono mostrati i fotogrammi dell’uomo della fantomatica conferenza, quelle precedentemente citate in questo articolo.

Il sito FunVax e il «Gene di Dio»

Esiste ancora il sito utilizzato per diffondere le diverse teorie e attirare l’attenzione sul film. Lo stesso giorno in cui era stato pubblicato il video su Youtube, il sito di FunVax pubblica un articolo firmato proprio Joey Lambardi:

This is a lecture by an unidentified scientist given to DoD officials inside the Pentagon. It is dated 4-13-05 – about a year after the “God Gene” was first discovered. The scientist describes a plan to alter the “God Gene” in the Middle Easter Population in order to end the turmoil in that region. I acquired the video through an unknown source and from my knowledge, connections and experience as part of a unit called combat camera, I have verified it to be authentic. by Joey Lambardi

Insomma, il video mostrerebbe uno scienziato «non identificato» mentre mostra ai funzionari del Pentagono i piani per alterare un fantomatico «Gene di Dio» nella popolazione del Medio Oriente e porre fine agli scontri nella regione. Il tema era quello del fondamentalismo religioso.

Dallo stesso canale Youtube JoeyLambardi pubblicava il 4 aprile 2011 un evidente riferimento a FunVax (e al sito).

Conclusioni

Il tentativo di realizzare un film su un fantomatico «Gene di Dio» per combattere il fondamentalismo religioso è diventato la “prova” dei No vax e dei complottisti per sostenere che dietro alla pandemia Covid-19 ci sia Bill Gates. Il video non risulta registrato al Pentagono nel 2005 e le immagini riportate sono state prelevate da uno studio del 2010. Ecco i semplici motivi per poter affermare che il video e la narrativa proposta è falsa.

