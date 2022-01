Esclusivo – Telefonate in corso tra lo staff di Mattarella e i leader di maggioranza

Contatti trasversali che non è dato sapere se siano stati fatti in autonomia dallo staff senza mettere al corrente il presidente della Repubblica

Giro di chiamate dello staff del presidente della Repubblica per vagliare l’ipotesi di un secondo mandato per Sergio Mattarella. A Open risulta che da telefoni dell’entourage quirinalizio siano partite delle chiamate, nell’ultima giornata, verso alcuni leader della maggioranza. Coinvolti esponenti tanto del centrodestra quanto del cosiddetto campo progressista. Contatti trasversali che non è dato sapere se siano stati fatti in autonomia dallo staff senza mettere al corrente il presidente della Repubblica. Ma che, dopo la fumata nera del quarto scrutinio, corroborano l’ipotesi che il Mattarella bis non sia poi così impossibile.

