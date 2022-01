Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione, operato dopo un infarto. I medici: «Condizioni ancora gravi ma stabili»

Il fondatore de Il Foglio Giuliano Ferrara è stato colpito da un infarto ed è attualmente ricoverato nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto con prognosi riservata. Secondo la Asl Toscana, citata da diversi siti, il giornalista sarebbe stato sottoposto a un’angioplastica, tecnicamente riuscita. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi ma stabili. Il malore è avvenuto nella tarda serata di ieri giovedì 27 gennaio, quando Ferrara, che da poco ha compiuto 70 anni, si trovava nella sua casa di Scansano in Maremma, in provincia di Grosseto, dove da tempo possiede un’azienda agricola in cui trascorre alcuni periodi dell’anno. «Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente», aveva scritto sul Foglio il 7 gennaio scorso, giorno del suo compleanno. «Vivo ascoltando musica su Channel 3 e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, (…) scrivo per il giornale quasi tutti i giorni, un matrimonio di trentaquattro anni e l’amore, che è il suo bel complemento, qualche amico, messaggini e la consolazione delle giornate corte».

