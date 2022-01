Esclusivo – Il blocco “fisico” dei senatori 5 stelle per impedire ai compagni di partito di votare

La prima chiama dei senatori al quinto scrutinio è stata interrotta intorno alle 11.20. Roberto Fico ha bloccato le procedure di voto per qualche minuto. Un problema di omonimia, dicono dall’ufficio stampa del presidente della Camera. Ma all’interno dell’Aula, rivelano a Open, era in corso proprio in quel momento una discussione sul fatto che alcuni grandi elettori del Movimento 5 stelle stavano bloccando l’accesso all’Aula a dei compagni di partito che volevano presentarsi alla Camera. A denunciare l’accaduto al presidente della Camera sarebbe stato Pietro Lorefice, senatore eletto proprio nei 5 stelle. Il Movimento, ancora una volta, presenta le sue spaccature interne, con alcuni suoi delegati che non vogliono rispondere all’ordine arrivato dai vertici di non partecipare alla prima chiama, per poi astenersi alla seconda.

