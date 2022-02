La Russia vuole trattare sull’Ucraina: la risposta di Mosca agli Usa mentre si svuotano le ambasciate

Gli Stati Uniti hanno ordinato alle famiglie dei diplomatici in Bielorussia di lasciare il paese per la crisi ucraina. In un allerta viaggio inviato a tutti gli interessati il dipartimento di Stato americano ha segnalato «un insolito e preoccupante rafforzamento militare russo al confine della Bielorussia con l’Ucraina» alla base della richiesta rivolta ai famigliari dei diplomatici. Viene inoltre sconsigliato qualsiasi viaggio nel Paese, per il quale il livello di allerta resta di categoria 4. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano già chiesto alle famiglie dei diplomatici dell’ambasciata a Kiev di lasciare l’Ucraina.

Intanto però il governo russo ha fornito una risposta scritta alle richieste avanzate dagli Stati Uniti per ridurre l’escalation della crisi in Ucraina. Lo ha scritto il quotidiano Washington Post, citando un funzionario statunitense che ha parlato in condizione di anonimato. La notizia arriva mentre l’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, persevera nello sforzo di mantenere la Russia al tavolo dei negoziati senza però cedere a nessuna delle richieste avanzate da Mosca. Ieri 30 mila soldati russi hanno cominciato a muoversi verso il confine. Ed è salita l’allerta generale della Nato per le manovre della flotta russa nel canale di Sicilia.

Leggi anche: