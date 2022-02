Roma, le registrazioni dall’asilo No vax: «Non possono dirci quello che dobbiamo fare»

Spuntano una serie di registrazioni che aggiungono nuovi dettagli sul caso del personale scolastico No vax all’asilo nido steineriano La Primula, a Roma, nel quartiere Città Giardino. Qui almeno tre delle maestre sono risultate positive al Coronavirus tra il 7 e l’11 gennaio, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Una serie di infezioni che ha costretto i bambini iscritti al nido a restare in isolamento a casa e che ha insospettito i genitori relativamente all’osservanza delle misure anti-Covid nella struttura. Come ricostruisce Repubblica, nel gruppo WhatsApp delle famiglie sono presenti immagini delle maestre senza mascherina. E, nell’audio pubblicato dal sito, è possibile ascoltare quelle che sono le posizioni No vax del personale scolastico espresse nel corso di una riunione con i genitori risalente allo scorso 25 gennaio. Materiale su cui sta indagando anche il Nucleo antisofisticazione dei carabinieri.

Nel file si sente la voce di una maestra discorrere a proposito dei vaccini anti-Covid: «Sono i genitori, non lo Stato a decidere». E nella stessa occasione vengono menzionate anche alcune frasi del fondatore del movimento Steiner, a cui si ispira la scuola: «Nel 1909 – si sente la donna scandire davanti ai genitori – parlò del pericolo di una tirannia intollerabile attraverso l’abuso politico della paura dei vaccini». L’insegnante sostiene che «oggi è tutto complicato dall’intervento dei farmaci, c’è stata anche la spagnola e l’asiatica dove non c’erano i vaccini». «Ci troviamo in difficoltà nel connetterci con questa realtà che oggi decide quello che tu devi fare. Che il mondo politico dia direttive sulla salute non è tollerabile», è la pozione del personale scolastico de La Primula.

