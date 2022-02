Un’intera famiglia No vax sterminata dopo il contagio in un solo mese: l’ultima vittima aveva 52 anni

Succede a Pietraperzia, un piccolo paese di 6 mila abitanti in provincia di Enna, dove in appena un mese, a poca distanza l’uno dall’altro, sono morte cinque persone, tutte della stessa famiglia, tutte non vaccinate contro il Covid. Un fatto che si è verificato poco dopo Natale e che è arrivato a conclusione proprio ieri. Il primo deceduto, a fine dicembre, è stato il padre di 80 anni, poi la madre di 78, un figlio di 50 e due sorelle di 55 e 52 anni. In poco più di di un mese ben cinque morti. L’ultima deceduta, 52 anni, risale alla giornata di ieri 3 febbraio. Nello specifico, come racconta l’edizione di Palermo del Corriere del Mezzogiorno, il padre è morto a casa subito dopo l’arrivo dei soccorsi mentre gli altro quattro familiari sono deceduti all’ospedale Umberto I di Enna dove, però, erano arrivati ormai in condizioni critiche. «Una tragedia ha scosso l’intera comunità pietrina. Un’intera famiglia sterminata da questo maledetto virus, che purtroppo si è accanito», ha dichiarato Salvuccio Messina, sindaco di Pietraperzia.

Foto in copertina: ANSA/FILIPPO VENEZIA

Leggi anche: