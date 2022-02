Canada, Ottawa chiede lo stato d’emergenza per le proteste dei camionisti per l’obbligo vaccinale – Il video

Il sindaco di Ottawa Jim Watson ha dichiarato lo stato di emergenza per le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid che hanno portato all’occupazione e alla paralisi della capitale, con mezzi e tende che bloccano le strade. Il primo cittadino ha ammesso che la situazione è fuori controllo, con un numero di manifestanti di gran lunga superiore a quello delle forze dell’ordine, e ritiene che le proteste pongano una minaccia alla sicurezza dei residenti. I residenti di Ottawa sono furiosi per lo squillo incessante di clacson e interruzioni del traffico, mentre la polizia lo ha definito un assedio. Il Convoglio dei camion della libertà, come lo hanno definito i manifestanti, ha attirato il sostegno di molti repubblicani negli Stati Uniti, tra cui l’ex presidente Donald Trump, che ha definito il primo ministro canadese Justin Trudeau un «pazzo di estrema sinistra» che ha «distrutto il Canada con folli mandati anti Covid».

