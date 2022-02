Libero, Sallusti e il caso Montesano: «Superato il limite, le bare di Bergamo sono sacre»

Il direttore di Libero Alessandro Sallusti oggi fa il punto in prima pagina sul caso di Tommaso Montesano, il giornalista che ha paragonato le bare di Bergamo al lago della Duchessa del sequestro Moro. Sallusti fa prima di tutto sapere che Montesano è in effetti “contrario ai vaccini”:

C’è un limite oltre il quale non si può andare, neppure per scherzo, per sbaglio o per equivoco. E questo limite ieri purtroppo è stato superato da un collega della nostra famiglia, Tommaso Montesano, che in un post sui suoi social ha messo in dubbio la veridicità sostanziale delle famose immagini del convoglio di camion dell’esercito che il 18 mano del 2020 ha attraversato Bergamo con un carico di bare di morti di Covid.

Tommaso Montesano si è sempre detto contrario ai vaccini e non ha mai nascosto, in redazione e in pubblico, le sue tesi negazioniste. Affari suoi, non è questo il punto perché a Libero ognuno può pensarla come crede fatto salvo il diritto dovere del direttore di decidere la linea e di conseguenza i contenuti del giornale che su questo tema sono chiari: i negazionisti negano innanzitutto che l’uomo, chi più e chi meno, sia dotato di intelligenza.