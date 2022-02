Ucraina, le immagini della manifestazione a Kiev contro la Russia: migliaia le persone in piazza – Il video

I cittadini hanno sfilato in un corteo per le strade della capitale, sventolando bandiere ucraine e striscioni contro Putin

Migliaia di persone hanno manifestato oggi, 12 febbraio, a Kiev per mostrare l’unità del Paese contro la minaccia di un’invasione della Russia. Dopo l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a non farsi prendere dal panico davanti alle dichiarazioni internazionali (soprattutto quelle degli Stati Uniti), i cittadini sono scesi in piazza in risposta ai timori di un’escalation sollevati negli ultimi giorni. «Il miglior amico dei nostri nemici è il panico», aveva detto Zelensky. «E tutte queste informazioni stanno solo provocando il panico e non possono aiutarci». Intonando «Gloria all’Ucraina» e sventolando bandiere e striscioni con scritto «Gli ucraini resisteranno» e «Diciamo no a Putin», un lungo corteo ha attraversato il centro della capitale.

