Coronavirus, 281 morti e 28.630 contagi in un giorno: il tasso di positività cala al 10,1%

Il bollettino del 14 febbraio 2022

Sono 28.630 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 51.959) e 281 i morti (ieri 191) registrati oggi, 14 febbraio, secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero degli attualmente positivi al virus in Italia è pari a 1.590.615 persone (ieri 12.105.675). Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio sale a quota 12.134.451 mentre i morti per Covid da inizio pandemia sono 151.296.

Guardando alla situazione ospedaliera, i ricoverati con sintomatologia sono 16.050 (-10 rispetto a ieri, quando erano 16.060, mentre l’altro ieri, 12 febbraio, erano 16.310). A fronte di 63 nuovi ingressi giornalieri (ieri 66), i pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali del Paese sono 1.173 (-17 rispetto a ieri, quando erano 1.190). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 76.553. I postivi al virus in isolamento domiciliare sono 1.573.392 (ieri 1.621.423).

Il tasso di positività scende ancora, passando così dall’11,2 per cento di ieri al 10,1 per cento odierno. I dati di oggi arrivano a fronte di 283.891 test processati nelle ultime 24 ore (ieri 462.881), per un totale di 180.982.449 test dall’inizio del monitoraggio.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

