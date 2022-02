No Green pass a Roma, urla contro la polizia in Piazza Venezia: «Non ce ne andiamo, schieratevi con noi» – La diretta video

Nuova giornata di proteste No vax e No Green pass alla vigilia dell’applicazione dell’obbligo di vaccino per tutti gli ultra cinquantenni nei luoghi di lavoro. Dalle 10 di oggi, 14 febbraio, nella Capitale si sono radunate alcune decine di persone per manifestare contro le misure imposte dal governo Draghi nella lotta contro il Covid. Due i luoghi scelti e autorizzati per il sit-in: piazza Venezia e il Circo massimo (dalle 14), che è in grado di ospitare oltre 150 mila persone ed è per gli agenti più facile da presidiare. Intorno a mezzogiorno, nell’area verde vicino all’Altare della Patria, c’è circa un centinaio di dimostranti mentre al Circo Massimo non c’è ancora quasi nessuno. La questura si aspetta in totale poche centinaia di persone. Duecento, all’incirca. Chi c’è però si fa sentire: «A differenza di chi si sfoga sui social, noi facciamo i fatti e siamo qua a chiedere un diritto fondamentale: di essere liberi. Noi siamo contro questo governo che non ha fatto un emerito ca**o da quando è stato eletto. Vogliamo essere ascoltati – urla un organizzatore nel suo megafono -. Siamo qui per dire basta al Green pass, basta alle restrizioni, chi se ne fotte del vaccino, i problemi sono altri. Il problema è il caro benzina, le tasse, il caro energia, il canone Rai». E poi il solito slogan: «La gente come noi non molla mai». Alcuni manifestanti hanno urlato contro la polizia mentre si cerca di riaprire piazza Venezia alla circolazione. «Siamo qui per essere ascoltati, la polizia si schieri con noi», ha detto il leader No vax Marco Liccione. «Ci chiedono di spostarci ma noi non andremo via».

Imponente il piano sicurezza. Un grande dispiegamento di mezzi e uomini delle forze dell’ordine cinge il Circo Massimo e presidia piazza Venezia. Tutto il centro di Roma è blindato e sotto stretta sorveglianza. Presidi di polizia e carabinieri in tenuta anti-sommossa anche lungo via del Corso e per le strade dei palazzi istituzionali. Impossibile dunque arrivare a «occupare Montecitorio», come da proposta avanzata sulle chat No vax che corrono su Telegram per organizzare il raduno di San Valentino. «La presa di Roma», come l’ha chiamata qualcuno. #TUTTIAROMA il 14 febbraio è un canale con poco più di mille membri. E tante sono le disdette: «Troppo tardi», «Roma è blindata». «Non date retta ai troll, siamo tanti», incoraggia qualcuno. Uno degli organizzatori invita ad «alzare il culo e a raggiungere piazza Venezia». La protesta per ora si svolge senza tensioni né problemi di ordine pubblico.

