Il giallo sulla manifestazione No vax del 14 febbraio a Roma: «Tutti al Circo Massimo». «No, a piazza Venezia» – Il video

Una manifestazione No vax con tanto di “marcia su Roma”. Ma con due location: il Circo Massimo e Piazza Venezia. È quella che stanno organizzando diverse anime del movimento No Green pass. L’appuntamento era stato fissato a Montecitorio, dove sarebbero dovuti arrivare anche i camion di un Freedom Convoy all’italiana che invece è stato nel frattempo dirottato a Bruxelles. Ma c’è un appuntamento per oggi al Circo Massimo alle 14: nelle ultime ore le chat dei No vax su Telegram segnalano le regole per sfuggire ai controlli. L’iniziativa, autorizzata dalla questura della Capitale, è stata promossa dal Movimento politico Fronte di liberazione nazionale dell’ex generale dei carabinieri, Antonio Pappalardo. Si prevede la presenza di 200 persone, ma il tam tam sui social fa pensare che saranno di più. Un appello a ritrovarsi a Roma «con ogni mezzo» è arrivato anche da Marco Liccione, leader di un altro movimento di protesta, ‘La Variante torinese’. Ma intanto proprio Nicola Franzoni, che aveva organizzato il rave ai Castelli Romani poi saltato, in un video spiega che l’appuntamento «è in piazza Venezia. Se loro bloccano anche lì dopo aver bloccato il parlamento, sono loro che bloccano Roma. Raggiungete a piedi l’altare della Patria. Lì ci saranno Liccione, Pappalardo e l’ingegner Carlo Negri. Una manifestazione pacifica».

