Covid, Speranza: «Curva in discesa grazie ai vaccini». Sileri: «È presto per eliminare il Green pass» – Il video

«Guardiamo alle prossime settimane con maggiore fiducia perché abbiamo finalmente una percentuale molto alta di persone che hanno scelto la strada del vaccino. Dopo molto settimane finalmente vediamo la curva piegarsi». Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico al San Raffaele a proposito della situazione Covid in Italia. Nella stessa occasione è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: «Io credo sia prematuro oggi parlare di eliminazione del Super Green pass ma una rimodulazione può essere necessaria», ha detto. «Intanto osserviamo i dati, vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose e poi una rivalutazione potrà essere fatta. Sicuramente il Green pass non può essere qualcosa di eterno, non è un passaporto che ha la durata di 10 anni. Certo non lo eliminerei ora, oggi è prematuro».

Leggi anche: