La crisi Ucraina continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La tensione al confine non accenna ad attenuarsi e mentre gli eserciti si rafforzano la diplomazia tenta in ogni modo di appianare le tensioni. Da un lato la Russia di Putin e gli ucraini del Donbass, dall’altro l’Ucraina di Zelensky, la Nato, l’Ue insieme a Regno Unito e all’America di Joe Biden. Gli schieramenti si muovono su una scacchiera delicatissima su cui continua a giocarsi la partita di una possibile guerra. Per questo i tentativi di mediazione vanno avanti: oggi l’incontro del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha come tentativo dichiarato quello di «garantire la pace all’Europa». Domani sarà la volta del ministro degli esteri Luigi Di Maio che per l’Italia partirà in missione verso Kiev e poi a Mosca.

Mosca replica a Scholz: «Da noi non partirà nessuna de-escalation »

«Non c’è nessuna de-escalation che la Russia dovrebbe fare sull’Ucraina, questo spetta all’Occidente, incoraggiando Kiev ad attuare in pieno i pacchetto degli accordi di Minsk». A dichiararlo è Oleg Postnikov, vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo. Le parole sono di risposta all’invito del cancelliere tedesco Scholz nei confronti di Mosca per un allentamento delle tensioni con l’Ucraina.

Londra: «Frustrati davanti all’atteggiamento di Mosca»

EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL| Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace

«Stiamo lavorando tantissimo per sostenere l’Ucraina e le parole del nostro ministro della Difesa pronunciate ieri esprimevano quanto ci si possa sentire frustrati e quanto questi sforzi possano apparire inutili davanti all’atteggiamento di Mosca». A spiegare la posizione del governo britannico è James Heappey, portavoce del ministro della Difesa Ben Wallace che poche ore fa aveva rilasciato forti dichiarazioni sul presidente russo. «C’è un profumo di Conferenza di Monaco del 1938», aveva detto paragonando in buona sostanza la figura di Putin a quella di Hitler. Oggi il portavoce smentisce l’intenzione del paragone ma ribadisce la frustrazione per le posizioni di Mosca. «L’invasione ucraina potrebbe avvenire senza preavviso, in qualsiasi momento», ha continuato Heappey, «dato lo schieramento di forse sul terreno» . E ha aggiunto: «Ora la Russia è più vicina a una guerra in Europa come non lo è mai stata negli ultimi 70 anni».

L’ambasciatore ucraino: «Potremmo non entrare nella Nato». Poi ritratta

EPA/SERGEY DOLZHENKO

«L’Ucraina potrebbe abbandonare l’obiettivo di entrare nella Nato, qualora questo servisse a evitare un conflitto con la Russia». A dirlo è l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko alla Bbc. «Potremmo rinunciare» ha continuato Prystaiko, «soprattutto se veniamo minacciati così, ricattati così e spinti in questa direzione». Come fa sapere la Bbc, l’ambasciatore ed ex ministro degli Esteri ha successivamente ritrattato, ribadendo che l’Ucraina ha un impegno fissato in costituzione di aderire alla Nato, «una questione che dipende dalla prontezza dell’Alleanza stessa». La puntualizzazione è stata poi ribadita dal dicastero degli Esteri di Kiev e diffusa dalla stessa Bbc. «L’Ucraina cerca garanzie per la propria sicurezza», hanno fatto sapere dalla capitale, «e secondo l’attuale governo il miglior modo per ottenerle resta la ricerca di un’adesione immediata alla Nato».

Di Maio parte per Kiev e Mosca

ANSA/ANGELO CARCONI|Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio domani 15 febbraio partirà per una missione a Kiev e poi a Mosca. Lo scorso 12 febbraio Di Maio aveva una riunione operativa all’Unità di Crisi della Farnesina sulla situazione in Ucraina. «Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale, tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina a rientrare nel nostro Paese con mezzi commerciali e a posticipare tutti i viaggi verso l’Ucraina» aveva detto. «Faremo rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev. La nostra Ambasciata resta, però, pienamente operativa».

Scholz a Mosca: «Un’aggressione avrà conseguenze pesanti»

EPA/CLEMENS BILAN|Il cancelliere tedesco Olaf Scholz

A rivolgersi a Mosca nelle ultime ore è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz: «Chiediamo alla Russia segnali immediati di de-escalation nella crisi con l’Ucraina», ha detto prima di recarsi a Kiev e poi a Mosca. «Ci aspettiamo segnali, una nuova aggressione avrà conseguenze pesanti per la Russia». A questo proposito Scholz parla di «sanzioni severe preparate con cura e che possiamo mettere in atto in qualsiasi momento». Nella giornata di oggi il cancelliere si recherà a Kiev per «un tentativo di garantire la pace all’Europa». Durante l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Scholz dovrebbe discutere di come la Germania possa aiutare l’economia ucraina.

Foto in copertina: ANSA/ LAURENCE FIGA’ -TALAMANCA

Leggi anche: